Câmara de Caxias elege novos membros do Conselho de Ética - Victor Hugo/ Art Vídeo/Divulgação

Câmara de Caxias elege novos membros do Conselho de ÉticaVictor Hugo/ Art Vídeo/Divulgação

Publicado 11/08/2022 21:12

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 11 de agosto, os vereadores realizaram votação para eleger a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Duque de Caxias. A comissão, que ficará vigente até dezembro de 2024, tem o objetivo de zelar pela ética e decoro parlamentar, preservar a dignidade do mandato, instaurar e conduzir processos disciplinares e responder as consultas da Mesa Diretora, das comissões e de vereadores em matérias de sua competência.



Como membros titulares, estão os vereadores Anderson Lopes (Republicanos), Clovinho Sempre Junto (Patriota), Deise do Seu Dino (União Brasil), Moisés Neguinho (PMB) e Marquinho da Pipa (MDB). Já os suplentes da comissão são os vereadores Michel Vila Nova (PSDB), Catiti (Avante), Vitinho Grandão (Solidariedade), Claudio Thomaz (União Brasil) e Aquiciley Filho (Republicanos). Os cargos de presidente, vice-presidente, relator, primeiro-secretário e segundo-secretário serão definidos, em breve, em eleição interna.



Manifestações dos vereadores

Os vereadores Vitinho Grandão e Serginho (MDB) cobraram melhorias na atuação da Secretaria de Obras e da Secretaria de Saúde, respectivamente. Vitinho Grandão chamou a atenção sobre as obras inacabadas no 2º distrito, principalmente no Morro do Paraíso, Morro do Cacareco e Rua Caraguatatuba, áreas localizadas na Vila Rosário.

“O povo continua pisando na lama, isso é inadmissível em pleno século XXI. Não podemos deixar de falar sobre isso porque senão o povo acha que está sendo esquecido”, enfatiza o vereador.



Já o vereador Serginho reivindicou novas contratações de profissionais da saúde com especialidade em reumatologia, visto que inúmeras mulheres com fibromialgia relatam a dificuldade de marcar consultas no município para dar continuidade ao tratamento. Vale lembrar que a fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando dor.



Serginho lembrou dois projetos de lei de sua autoria acerca do tema, para determinar prioridade de atendimento a pacientes com a doença e instituir o Dia de Conscientização da Fibromialgia em 12 de maio.

“Estamos aqui para lutar e fazer com que as leis não fiquem simplesmente no papel, mas que se tornem uma realidade”.

Os vereadores Alex da Juliana do Táxi (MDB) e Nivan Almeida (PT) apoiaram a iniciativa do vereador e levantaram outras questões importantes para a saúde da mulher. Alex da Juliana do Táxi também lembrou a dificuldade na marcação de consultas com a especialidade de nefrologista e Nivan Almeida alertou sobre a importância do tratamento para a endometriose.