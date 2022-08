Caxias inicia semana de incentivo à amamentação - Divulgação

Publicado 15/08/2022 20:58

Duque de Caxias - Na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito Wilson Reis esteve presente na abertura da Semana de Incentivo à Amamentação, na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra. A cerimônia contou ainda com a presença do secretário municipal de Transportes e Serviços Públicos, Sandro Lelis; da subsecretária de Saúde, Célia Serrano; subsecretária de Cultura e Turismo, Simone Sangelis; da diretora de Atenção à Saúde, Dra Célia Guerra; e da diretora do Polo de Beleza da Fundec, Claise Maria.



A iniciativa, que acontece entre os dias 15 e 19 de agosto, faz parte das comemorações do Agosto Dourado na unidade, e tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança e, se possível, a continuidade até os dois anos ou mais, além de dar suporte a mulheres e redes de apoio quanto à amamentação segura e seus benefícios.

Em sua fala, o prefeito Wilson Reis destacou a importância de dar visibilidade à campanha do Agosto Dourado e do incentivo ao aleitamento materno.

“Quero parabenizar a toda equipe da Maternidade de Santa Cruz da Serra por mais essa iniciativa. Sabemos da importância da amamentação, que além de ser um ato de amor, contribui para o desenvolvimento do bebê e também é um ato afetivo. Nosso desejo é que essa iniciativa possa alcançar todas as mães que estão internadas ou que recebem atendimento aqui na unidade”, declarou o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.



A diretora da Maternidade de Santa Cruz da Serra, Dra Ana Tereza Derraik, ressaltou o trabalho de orientação que as equipes desenvolvem junto às mães e que vai além da unidade maternal.

“Toda oportunidade de celebrar e incentivar o aleitamento materno são sempre bem-vindos. Para que essa amamentação seja bem sucedida, é preciso que haja uma rede de apoio, e que comece dentro das unidades maternais. Esse é o trabalho que estamos fazendo no decorrer da semana: orientando, incentivando e mantendo esse contato, mesmo após a saída da mãe e seu bebê da maternidade”, reforçou a diretora geral da unidade.



Campanha “Doe Vidros. Doe Vida”

Ainda como parte da programação do Agosto Dourado, a Maternidade de Santa Cruz da Serra deu início à campanha “Doe Vidros. Doe Vida”, que pretende coletar frascos de vidro utilizados para armazenamento de leite materno, que serão doados ao Banco de Leite do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Os frascos devem ser de vidro, com tampa de plástico e boca larga, como os de café solúvel e maionese. A doação deve ser feita diretamente na Maternidade de Santa Cruz da Serra (Av. Automóvel Clube, nº 275), até o dia 30 de setembro.