Publicado 15/08/2022 21:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade, realizou, nesta segunda-feira (15), o lançamento do projeto “Viver Mais”, na Praça do Relógio. O objetivo do programa é atender e oferecer melhor qualidade de vida e dignidade às pessoas idosas da cidade.



Segundo o secretário de Defesa dos Direitos da Terceira Idade de Duque de Caxias, Fábio Martins da Silva, a população idosa poderá esperar muito carinho e respeito da pasta.

“As pessoas idosas serão recebidas pela nossa equipe multidisciplinar, que é formada por profissionais especializados a fim de oferecer uma melhor qualidade de vida, como por exemplo: a saúde mental e a física. Também tenho que ressaltar que o projeto “Viver Mais” é a primeira ação da SMDDTI”, explicou o secretário.



Presente no evento, a secretária Municipal de Educação, profª Roseli Duarte, esclareceu que será firmada uma parceria entre as pastas.

“Algumas pessoas idosas interromperam seus estudos por desconhecimento em relação à EJA (Educação de Jovens e Adultos). Diante disso, firmamos uma parceria, na qual a Secretaria de Defesa dos Direitos da Terceira Idade identificará e encaminhará para a SME esses casos. Desta forma, teremos a possibilidade de matricularmos essas pessoas em nossas turmas, para alfabetizá-las ou mesmo para que possam participar dos projetos”, disse a gestora da pasta.



Bastante feliz com o projeto “Viver Mais”, a aposentada Maria Aparecida Silva, de 72 anos, contou que a Prefeitura está tendo um olhar afetuoso com os idosos.

“Eu me sinto muito amada devido a todo esse cuidado que estão tendo comigo. Já aferiram a minha pressão e agora vou ver a minha glicose. Posso afirmar que existe uma preocupação com o nosso bem-estar. Parabéns a todos os envolvidos”, declarou a moradora do bairro Parque Lafaiete.