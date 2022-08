Igreja do Pilar celebra 410 anos em Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, prestigiou as comemorações dos 410 anos da Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Com o apoio da Prefeitura e das Secretarias de Comunicação Social e de Cultura e Turismo, a celebração ocorreu de sexta-feira a domingo (12 a 14/08), na Praça do Pilar e no pátio em frente à igreja, com shows e quiosques representando diversas paróquias de Duque de Caxias.



No sábado, o evento começou às 17h com uma missa de celebração da data ministrada pelo padre Renato Gentile, Vigário Geral da Diocese de Duque de Caxias. A missa ocorreu em campo aberto, no pátio em frente à igreja, que está fechada para reformas, previstas para serem concluídas em outubro.

“Nossa igreja histórica, celebrando seus 410 anos, será reaberta para os devotos, totalmente reformada. Este ano é muito marcante para todos nós, e não apenas para os católicos de Duque de Caxias”, declarou o padre.



O prefeito Wilson Reis interagiu com os presentes na quermesse, organizada na Praça do Pilar, e também falou sobre a importância da Igreja de Nossa Senhora do Pilar como marco histórico e religioso.

“Esse é um monumento centenário, em nome da fé e da família, não só para Duque de Caxias, mas para toda a Baixada Fluminense. Nós, da Prefeitura de Duque de Caxias, sempre devemos prestigiar marcos como este para nossa cidade”, afirmou.