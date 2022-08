Agentes da Defesa Civil de Caxias participam de treinamento - Divulgação

Publicado 16/08/2022 18:35

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias participou, na manhã desta terça-feira (16), do simulado de um acidente de trabalho com draga da empresa Transpetro, que rompe um duto de óleo. O simulado foi realizado em uma área por onde passam as tubulações, no bairro Parque Império, distrito de Campos Elíseos. O treinamento contou com a participação de agentes das secretarias municipais de Meio Ambiente e da Saúde, com equipe do SAMU e dos bombeiros do GOPP – Grupamento de Operações com Produtos Perigosos.



Durante o treinamento, os técnicos da Transpetro puderam averiguar o tempo de resposta dos órgãos que atuam em situações de emergência. O superintendente de Defesa Civil, André Xavier, participou do simulado com a equipe de proteção comunitária.

