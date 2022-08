Teatro Armando Mello está com aulas de teatro gratuitas abertas - Divulgação

Publicado 16/08/2022 18:44 | Atualizado 16/08/2022 18:44

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) está com inscrições abertas para o Curso Livre de Interpretação Teatral e para a Oficina de Dança Contemporânea Livre, que acontecem no Teatro Municipal Armando Mello (Centro). As aulas serão ministradas pelo professor de Artes Cênicas, Myke Estevam.

Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas nos dias 16, 19, 23, 26 e 30 de agosto (terças e sextas), das 10h às 16h, no próprio Teatro Armando Mello. O candidato deve levar os seguintes documentos: RG, CPF e Comprovante de Residência. Os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis.

* Curso Livre de Interpretação Teatral: o curso é direcionado para pessoas a partir de 14 anos e tem duração de 4 meses. As aulas acontecem duas vezes por semana, nas terças e sextas, nos horários de 10h45 às 12h45 e das 15h45 às 17h45.

* Oficina de Dança Contemporânea Livre: a oficina é direcionada para pessoas a partir de 14 anos e tem duração de 4 meses. As aulas acontecem duas vezes por semana, nas terças e sextas, nos horários das 9h às 10h30 e das 14h às 15h30.

O Teatro Municipal Armando Mello fica no Shopping Center (Terminal Rodoviário), na Av. Frei Fidélis, no Centro de Duque de Caxias - RJ.