Águas do Rio regulariza abastecimento para mais de 50 mil caxienses

Publicado 16/08/2022 19:22

Duque de Caxias - “Nós já passamos quatro, cinco dias sem receber uma gota d’água. Teve uma época que tínhamos que comprar caminhão pipa direto, era uma situação triste”, relembra Misael de Araújo, que vive em Duque de Caxias desde que nasceu. Mas essa realidade mudou.



Morador do Parque Pauliceia, o aposentado agora tem água saindo das torneiras todos os dias.

"O abastecimento era muito ruim, a gente passava muito tempo sem água e, quando chegava, era fraquinha, não subia na caixa. Eu moro com minha sogra, que está acamada, e era muito difícil não ter água para as atividades básicas. Mas a Águas do Rio chegou e resolveu um problema de anos. Hoje nós temos água chegando nas torneiras todos os dias", conta Misael de Araújo.

Ele está entre os 50 mil moradores beneficiados com a interligação de rede executada pela Águas do Rio, no bairro Olavo Bilac.

“Esse é o resultado apenas da primeira etapa. A previsão é de que 280 mil pessoas sejam contempladas com a intervenção, que melhora a vazão e a pressão da água em boa parte da cidade”, explica o diretor-executivo da concessionária com atuação na Baixada, Marcello Dall’Ovo.



Esse é mais um passo importante em direção à universalização do serviço de abastecimento de água, que é um compromisso contratual e deve ser cumprido em até 10 anos.

“Duque de Caxias é a cidade mais populosa da região e sofre com problemas históricos no abastecimento. Em apenas nove meses de operações, temos atuado em diversas frentes, assentando redes, realizando ajustes operacionais e melhorias no sistema, como é o caso da interligação do bairro Olavo Bilac. Também faz parte desse projeto a reativação do reservatório Vila Saudade, para atender cada vez mais moradores, levando saúde e qualidade de vida”, finaliza Dall’Ovo.



Ampliação de rede



A Águas do Rio tem quatro obras de implantação de rede de água em andamento, em Duque de Caxias, nos bairros Itatiaia, Pilar, Xerém e Comunidade do Lixão. Ao todo, estão sendo implantados mais de 60 km de tubulação. Isso significa que mais de 56 mil moradores, que antes não tinham acesso à água tratada, passarão a utilizar esse serviço e terão uma nova realidade para contar.



Outras regiões já foram beneficiadas, como é o caso de São Bento, Jardim Primavera e Vila Ideal. Apenas nessas localidades, cerca de 12 km de rede foram assentados, beneficiando mais de 20 mil pessoas.