Câmara de Caxias faz homenagens para servidores - Divulgação

Câmara de Caxias faz homenagens para servidoresDivulgação

Publicado 17/08/2022 21:16

Duque de Caxias - O prefeito Wilson Miguel Reis esteve presente na solenidade organizada pela Câmara Municipal de Duque de Caxias. O evento teve o objetivo de homenagear os servidores públicos da Secretaria Municipal de Fazenda. Foram entregues, aos mesmos, moções de aplausos em função da atuação eficiente, proativa e gentil dos funcionários.



Ainda durante a cerimônia, foi sancionada a Lei nº 3261, que institui o Dia do Servidor Fazendário Municipal. A redação do documento estabelece que a celebração oficial ocorra anualmente no dia 16/08, e que seja integrado ao calendário oficial da cidade. Ainda segundo o texto, o poder executivo poderá promover ações relacionadas, a fim de ressaltar a importância dessa classe profissional para a sociedade.

Câmara de Caxias faz homenagens para servidores Divulgação



Para o auditor fiscal tributário da Secretaria Municipal de Fazenda, Almir Rogério Rocha Amaral, é uma grande satisfação ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido. Para o auditor fiscal tributário da Secretaria Municipal de Fazenda, Almir Rogério Rocha Amaral, é uma grande satisfação ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido.

“Sou servidor público há quatro anos e posso afirmar que é uma grande realização pessoal. Fico muito feliz pela homenagem. Muito obrigado”, agradeceu o auditor fiscal tributário.



Foi também homenageado o secretário de Fazenda, Carlos Soutinho de Mello. O gestor da pasta recebeu o título de cidadão duque-caxiense e a Ordem do Mérito do Serviço Público. Já o prefeito Wilson Reis parabenizou os servidores e destacou que os mesmos desempenham uma função extremamente importante para o município de Duque de Caxias.

“Parabenizo a todos pelo excelente trabalho desenvolvido na cidade”, finalizou.