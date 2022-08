Caxias promove ação pelo fim da violência contra a mulher - Divulgação

Duque de Caxias - Em alusão ao Agosto Lilás, mês de referência na luta pelo fim da violência contra a mulher, as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde de Duque de Caxias firmaram parceria com o Ela Shopping. O objetivo da ação é promover, dos dias 15 a 19 de agosto, palestras informativas sobre segurança feminina, além de impulsionar as mulheres da cidade ao cuidado próprio.



De acordo com a subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Ferreira, a iniciativa visa estimular as mulheres a procurar apoio em casos de violência.

“O poder público está presente, a fim de oferecer às mulheres apoio psicológico, jurídico e social, como também prestar informações sobre o ciclo da violência, através de palestra ministrada pela delegada Titular da DEAM de Duque de Caxias, drª Fernanda Fernandes”, declarou Aline Ferreira



Muito satisfeita com os serviços oferecidos às mulheres da cidade, a cabeleireira Cláudia Costa, de 50 anos, corroborou com a fala da subsecretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Ela ainda enfatizou a necessidade de divulgar os mecanismos de denúncia existentes.

“É muito importante o que estão fazendo por nós. Eu estava passando no 1º andar do Ela Shopping quando fui abordada por um profissional. Ele me avisou que estavam marcando exames de mamografia e eu logo subi, porque há um tempo que não faço o mesmo. Graças a Deus consegui um encaminhamento e quero reforçar também que este tipo de ação pode salvar vidas”, disse a moradora do bairro Gramacho.



No interior do shopping, as mulheres poderão solicitar encaminhamentos para exames como transvaginal, mamografia e testes de glicemia. Além disso, vacinas serão disponibilizadas, e todas poderão participar de terapias e orientações sobre sua segurança. Durante o evento, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, ressaltou a importância de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.

“Devemos sempre divulgar a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Quero parabenizar também a todos pelo excelente trabalho desenvolvido”, declarou o prefeito.