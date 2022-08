Hospital de Saracuruna faz roda de conversa sobre violência contra mulher - Divulgação

Publicado 19/08/2022 17:39

Duque de Caxias - A ‘Violência Contra a Mulher’ foi tema da roda de conversa promovida pela direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em alusão ao Agosto Lilás, mês da campanha de prevenção à violência contra a mulher.



A primeira roda de conversa sobre a temática "Violência Contra a Mulher" teve como mediadora a coordenadora da Psicologia da unidade, Angélica Porto. Foram discutidas pautas importantes como machismo estrutural, violências veladas e pornografia da vingança, entre outas. O encontro contou ainda com apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de violência do HMAPN, a importância da Lei Maria da Penha e pelo CDVIDA – Centro de Defesa da Vida.

O encontro contou ainda com a presença da diretora do Departamento de Saúde Mental da SMSDC, Alessandra Andrade; da coordenadora da Maternidade do Hospital, Adriana Colombo; e de Ana Luparelli, idealizadora do CDVIDA. O evento foi realizado no auditório do Hospital Adão Pereira Nunes e teve como publico-alvo funcionários e convidados.

O encontro contou com a participação das palestrantes: Dra Fernanda Fernandes (Delegada da DEAM de Duque de Caxias), Angélica Porto (Psicóloga Clínica e coordenadora do Serviço de Psicologia do HMAPN), Janaína Melo (Graduada em psicologia e presidente do Grupo de Violência do HMAPN), Mônica Mamedes (Enfermeira e coordenadora da Maternidade do HMAPN) e Raquel Lima (Assistente Social, coordenadora do departamento de Serviço Social do HMAPN e vice-presidente do Grupo de Violência do HMAPN).