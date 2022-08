Câmara faz homenagem para servidores da Secretaria de Fazenda - Victor Hugo Fotografias @fotografovictorhugo/Divulgação

Publicado 19/08/2022 17:54

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou a entrega de moções e títulos aos servidores da Secretaria de Fazenda. O evento, organizado pelo vereador Nivan Almeida (PT), consistiu em reconhecer a importância da Secretaria e a atuação dos seus colaboradores ao prover e gerir os recursos financeiros da cidade. A cerimônia também oficializou a data (16/08) como o Dia do Servidor Fazendário, proposta pelo vereador Nivan, que passa a integrar o calendário oficial do município.

A mesa foi composta pelo prefeito Wilson Miguel, o presidente da Câmara, Celso do Alba (MDB), o vereador Catiti (Avante), o secretário de Fazenda Carlos Mello, o subsecretário de fiscalização Gustavo José Nogueira de Mello e Carlos Ampliato. O presidente Celso iniciou a solenidade, destacando a importância das atividades dos colaboradores que integram a Secretaria de Fazenda.



“A luta diária de vocês para tentar dar dinamismo e subterfúgios para que as coisas aconteçam aqui nesta cidade é importantíssima. Nosso prefeito Wilson Miguel está bem amparado com todo esse corpo técnico que faz um trabalho essencial em Duque de Caxias”, disse ele.



“A gente criou o Dia do Servidor Fazendário em Duque de Caxias para exaltar a dedicação diária de vocês, servidores, que resulta no crescimento da nossa cidade. É um prazer enorme recebê-los aqui. Parabéns e contem sempre com o Poder legislativo”.



Estagiários, auditores e todo corpo técnico da Secretaria de Fazenda foram lembrados através das palavras que ressaltavam a importância das suas funções.

“A Secretaria de Fazenda é o coração do município. É dela que saem os recursos para que a gente consiga implementar as nossas ações. Enquanto a cidade não tiver um corpo técnico qualificado, ela não cresce.”, disse o secretário Carlos Mello.



Foram entregues diversas moções de aplausos e títulos. Carlos Ampliato foi condecorado com o Título Ordem ao Mérito do Servidor Público e o secretário Carlos Mello com o Título Cidadão Duquecaxiense, a maior honraria do município entregue pela Câmara.



“Carlos Mello é merecedor de tudo em relação a nossa cidade e eu estendo também aos servidores essa honraria, pois o melhor título são eles que nos dão, que é o aumento da arrecadação e, graças a isso, as grandes obras e os aparelhos públicos estão funcionando na cidade”, concluiu o presidente Celso do Alba.