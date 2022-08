Hospital Veterinário de Caxias recebe estagiários - Divulgação

Hospital Veterinário de Caxias recebe estagiáriosDivulgação

Publicado 19/08/2022 17:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Universidade Estácio de Sá fecharam uma parceria importante para reforçar o atendimento no Hospital Municipal Veterinário. No início desta semana o hospital começou a receber 68 estagiários, estudantes do curso de Veterinária da Universidade Estácio de Sá, que chegam para reforçar as equipes de atendimento aos animais de pequeno porte na unidade.



O diretor geral do Hospital Municipal Veterinário, Dr. Leandro Ramalho, falou sobre a importância dessa parceria, destacando a experiência prática que esses estagiários terão, em uma unidade veterinária com estrutura única no estado.

“Esses estudantes vão passar por uma experiência diferenciada, em uma unidade que funciona com emergência 24 horas, recebendo animais de todo o estado. Os estagiários estão sendo distribuídos em todos os setores, entre eles: radiologia, imagem, clínica médica, anestesia, laboratório, patologia e cirurgia. Estamos ajudando a formar os futuros profissionais de veterinária”, relatou o diretor da unidade veterinária municipal.



No último dia 1º de agosto, o hospital completou um mês de funcionamento e os números deste período superaram todas as expectativas, contabilizando mais de 3.500 atendimentos realizados. No mesmo período também foram registrados 635 exames de Raio-x e 1.005 exames de Ultrassonografia realizados.



O Hospital Municipal Veterinário é o primeiro a oferecer atendimento gratuito na região para animais de pequeno porte. A unidade conta com três salas de cirurgias, consultórios, área de internação, laboratório, necrotério, salas de raio-x, tomografia computadorizada e ultrassom.



O horário de funcionamento do ambulatório é de segunda domingo, das 7h às 19h. O atendimento de emergência funciona 24h, todos os dias da semana. O hospital está localizado na Alameda Xavier Filho, próximo à Prefeitura, em Jardim Primavera – DC.