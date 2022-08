Feira Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 19/08/2022 17:57

Duque de Caxias - Neste fim de semana, dias 20 e 21 de agosto (sábado e domingo), o Caxias Shopping realiza mais uma edição da Feira Caxias Shopping. O evento indoor, que acontece das 12h às 18h, busca movimentar a economia criativa e incentivar os produtores e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos na região rural de Duque de Caxias.

A feira, que acontece sempre no 1º e no 3º fins de semana do mês, oferece ao público a oportunidade de adquirir diretamente dos produtores grande diversidade de alimentos selecionados, como frutas, legumes, raízes, temperos e hortaliças, entre eles aipim, batata doce comum e roxa, limão galego, coco seco, cana, couve, espinafre, salsa, alface, rúcula, cebolinha, acelga, repolho, beterraba, açafrão, ovos caipiras, diversos tipos de alface, banana prata mel, além de frutas glaciadas e desidratadas, como figos com nozes, abóbora, mamão e laranja.

A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto “Caxias Shopping Sustentável”, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde estamos inseridos. O evento é uma parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A visitação é gratuita e o evento acontece na praça em frente à CVC.