Projeto Geração de Sons chega à Baixada FluminenseRafael Ribeiro/Divulgação

Publicado 22/08/2022 22:38

Duque de Caxias - O projeto gratuito que une música e educação, Geração de Sons, chega à Baixada Fluminense, nos bairros do Centro e Campos Elíseos, em Duque de Caxias, com aulas de música para crianças e jovens entre 7 a 19 anos. As vagas são para estudantes da rede pública de ensino – escolas municipais, estaduais ou federais. O patrocínio é da Caixa.

Até o dia 26 de agosto (2ªf), estão abertas as inscrições presenciais no Polo do Geração de Sons do Centro de Duque de Caxias, localizado no Clube Recreativo Caxiense, para aulas de formação musical para os instrumentos de violino e viola. No bairro de Campos Elíseos, aulas de formação musical para os instrumentos de violino, viola, violoncelo, trompa, trombone, trompete, tuba, canto coral, clarineta, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal e percussão, bem como canto e coral (serviço completo com endereço das inscrições, abaixo).

Com a meta de formar novos jovens músicos, o Projeto Geração de Sons se uniu à Caixa com a expectativa de transformar a vida de crianças e jovens, bem como de seus familiares, através da música e da educação.

“A música não é somente o ensino do instrumento. A música também traz valores e ter a Caixa como parceiro é muito importante e significativo, pois faz com que a gente tenha esperança de que meninos e meninas do nosso projeto tenham mais oportunidade e acesso ao ensino de música”, reflete Estevão Roque, coordenador pedagógico do Projeto Geração de Sons

Caixa e Geração de Sons unindo a música e a educação como oportunidade para jovens do Rio de Janeiro alçarem grandes voos, seja na música ou fora dela.

SERVIÇO: MATRÍCULA PARA OS POLOS DO GERAÇÃO DE SONS

Inscrições Polo Geração de Sons Campos Elíseos, em Duque de Caxias

Faixa etária: 7 a 19 anos

Quem pode se inscrever: alunos da rede pública de ensino das Secretarias Municipal ou Estadual de Educação do Rio de Janeiro

Instrumentos oferecidos: violino, viola, violoncelo, trompa, trombone, trompete, clarineta, canto coral, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal e percussão

Período de matrícula: até 26/08 | Presencial, no Polo

Início das aulas: imediato à inscrição

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 13h às 18h

Informações: (21) 2776-7934

Endereço: Rua Pedro Toledo, 10 – Campos Elíseos – Duque de Caxias

Inscrições Polo Geração Sons no Centro de Duque de Caxias

Faixa etária: 7 a 19 anos

Quem pode se inscrever: alunos da rede pública de ensino das Secretarias Municipal ou Estadual de Educação do Rio de Janeiro

Instrumentos oferecidos: violino e viola

Período de matrícula: até 26/08 | Presencial, no Polo |

Início das aulas: imediato à inscrição

Horário de atendimento: segunda e terça, das 9h às 17h e quartas, quintas e sextas, das 18h às 21h

Endereço: Rua Manoel Vieira, 397 – Centro de Duque de Caxias

Telefone: (21) 96419-6258 / (21) 99013-5454

Obs.: o polo fica no Clube Recreativo Caxiense