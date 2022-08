Caxias promove encontro para melhoria do sistema de regulação municipal - Divulgação

Publicado 22/08/2022 21:54

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Subsecretaria de Monitoramento e Regulação, realizou um encontro no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), com o objetivo de apresentar o sistema de regulação e promover melhorias nos serviços prestados pelos NIR - Núcleo Interno de Regulação, nas unidades da rede municipal de saúde.



Participaram da reunião os enfermeiros responsáveis pelos núcleos de regulação das unidades: UPH Pilar, UPH Xerém, UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa, UPH Imbariê, UPH Saracuruna, Hospital Municipal Infantil Ismelia da Silveira, Hospital Infantil de Parada Angélica, Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo, Hospital Municipal Duque e Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.



Segundo a subsecretária de Monitoramento e Regulação da SMS, Tatiana Sanches, a intenção é promover o aperfeiçoamento e capacitação aos enfermeiros responsáveis pelo NIR das unidades, visando melhorias no serviço.

"Esse é o nosso primeiro encontro, com o objetivo de melhorar a comunicação entre os núcleos de regulação das unidades da nossa rede de saúde, buscando agilizar o processo, diminuindo o tempo de espera de vagas e transferência dos pacientes", destacou Sanches.