Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/08/2022 21:35

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Saúde Mental, promove na próxima quarta-feira, 24/08, o XI Fórum de Saúde Mental do município de Duque de Caxias. O Fórum acontece, das 13h às 17h, no Plenário da Câmara de Vereadores do município. O encontro vai tratar do tema “Saúde Mental e as Consequências da Pandemia”, através de palestra ministrada pelo Dr. Marcelo Cobucci.

O palestrante é Psiquiatra e Psicanalista, membro titular e coordenador clínico da Associação Psicanalítica Formação Freudiana, médico pela UFJF, com residência médica em psiquiatra pelo IPUB/UFRJ, além de mestrando no programa de mestrado profissional em atenção psicossocial no IPUB/UFRJ.



O XI Fórum de Saúde Mental de Duque de Caxias é presencial, mas a participação deve ser confirmada por inscrição online, através do link: https://www.e-inscricao.com/dasm/forumsaudementaldc



O Fórum de Saúde Mental intensifica as ações programadas para marcar a campanha Setembro Amarelo no município. A campanha visa a conscientização da população sobre a realidade do suicídio e mostra que existe prevenção em mais de 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde.