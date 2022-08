Horta da Fazenda Paraíso - Divulgação

Publicado 22/08/2022 22:04

Duque de Caxias - A Fazenda Paraíso, o maior Centro de Recuperação de Dependentes Químicos do país, localizado em Xerém, vem dando bons frutos. Desta vez, os internos da instituição apresentaram o resultado do trabalho realizado durante quatro meses na horta. Os mesmos aprenderam, em uma área de 1.750 m2, o cultivo de tomates e pimentões.



Comovido com o trabalho desenvolvido na Fazenda Paraíso, Norberto da Conceição Fernandes, de 32 anos, contou que ingressou na instituição há 16 dias e desde então participa de diversas atividades, entre elas o plantio de hortaliças. Fernandes ressaltou também que os profissionais que trabalham no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos são zelosos e cuidadosos.

Horta da Fazenda Paraíso Divulgação

“Trabalho na horta e aprendi as técnicas de colheita com os profissionais da instituição. Quero ressaltar também que as pessoas que trabalham na Fazenda Paraíso são bastante cuidadosas e nos ensinam a disciplina necessária para uma vida correta. Além disso, o local nos traz uma tranquilidade que nos faz pensar em nos reabilitar com a sociedade novamente. Há 16 dias vivo uma vida perfeita, de paz. Olhando pro meu trabalho e dos meus colegas, posso afirmar que a colheita vai ser boa este ano”, brincou o interno da Fazenda Paraíso.Bastante satisfeito com o resultado do, o coordenador da Fazenda Paraíso, Nelson José Barcelos, explicou que foi preparado o solo para a cultura do tomate e do pimentão. Barcelos informou também que o sistema de irrigação é realizado através de gotejamento, com o objetivo de economizar água e cuidar do meio ambiente.