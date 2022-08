Vila Olímpica de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/08/2022 17:24

Duque de Caxias - A Ordem dos Advogados do Brasil – 2ª Subseção – Duque de Caxias, através da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência (OABDC), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, e apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, realizarão, pela primeira vez na cidade, um Festival Paralímpico, no dia 24/09, das 7h às 13h, na Vila Olímpica. Os interessados poderão se inscrever até o dia 01/09.

Para a Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OABDC, drª Adriana Lima, a realização do Festival Paralímpico na cidade de Duque de Caxias tem um significado especial.

“Falar do Festival é muito emocionante. Significa trazer para o município, para os deficientes e suas famílias visibilidade”, contou.

De acordo com o presidente da OABDC, Wagner Botelho, o evento proporcionará às crianças com deficiência e sem deficiência a experiência de vivenciar modalidades paralímpicas.

“O Festival tem o objetivo de difundir a inclusão, com atividades esportivas lúdicas para 150 crianças matriculadas na rede escolar do município de Duque de Caxias,” declarou o presidente da OABDC.



Quem desejar inscrever-se poderá acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe50xGxJn1cQAI2jXl-c1bbS8LZpKSGIbi1oq_q664YkZLu1A/viewform