Câmara de Caxias faz homenagem para capelães do Brasil - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias faz homenagem para capelães do BrasilArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:46

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias entregou comendas a membros da Ordem dos Capelães do Brasil (OCB), por iniciativa do vereador Nivan Almeida (PT). Entre as homenagens concedidas, Elisabete Ferraz, presidente da OCB, recebeu do vereador o título de cidadã duquecaxiense, maior comenda do município.

“Estou me sentindo muito honrada. Através da Ordem, nós temos feito um trabalho que agrega a todos, trazendo amor, conforto e esperança”.



Compondo a Mesa do evento sob a presidência do vereador Nivan Almeida, estavam o coordenador nacional e internacional Dr. º Capelão Araribóia, o diretor interreligioso Rinaldo Araújo, que também recebeu moção de aplausos, o diretor estadual da OCB, Marcelo Lupi, e a comandante regional de Teresópolis, Lilian Duarte.

Câmara de Caxias faz homenagem para capelães do Brasil Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



Os integrantes da Mesa aproveitaram o momento de fala para abordar as ações da capelania e levantar a bandeira do combate à intolerância religiosa. Os integrantes da Mesa aproveitaram o momento de fala para abordar as ações da capelania e levantar a bandeira do

“Estamos nos hospitais, presídios e escolas, dando amor a quem precisa”, explica Rinaldo Araújo. Já Marcelo Lupi convidou os presentes a conhecerem mais sobre a Ordem dos Capelães: “Todos são bem-vindos. Capelão é amor, é um abraço silencioso, independente de religião”.



Além de homenagear, Nivan Almeida também foi honrado com o título de Mérito Humanitário Valor da Vida, concedido a pessoas que lutam pela defesa da pátria, dos valores, da tradição e da fraternidade humana.

“Foi uma surpresa para mim receber essa medalha, vou guardar com muito carinho. Eu não esperava, mas agradeço essa relação de reciprocidade.”



Diversos membros da capelania receberam ainda o título Doutor Honoris Causa, uma comenda atribuída a personalidades que se destacaram por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade.