Polo de música Ricardo Boechat, em Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:28

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) volta a realizar, em seus polos, atividades voltadas para o público externo. O reinício será no Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat, com uma nova apresentação do Projeto “Vitrine Musical”. Nesta edição, que ocorrerá na próxima quarta-feira (31/08), às 19h, o projeto terá um recital de violão solo em diálogo com artes plásticas, apresentado pelo violonista, compositor, artista plástico e atual professor do curso de guitarra e violão do Polo de Música, Roberto Velasco. A entrada é gratuita.

Em sua sétima edição, o Projeto “Vitrine Musical” traz apresentações de alunos e professores do Polo de Música da Fundec, como forma de difusão da cultura musical para os duque-caxienses em um espaço de imersão neste gênero artístico. A proposta reforça uma das características da fundação: ser também um espaço público fonte de cultura, lazer e educação.

Projeto “Vitrine Musical”

Recital de violão solo do Professor Roberto Velasco

Local: Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat - Avenida Dr. Laureano, 895, Loja B, Dr. Laureano

Data e Horário: 31 de Agosto, às 19h

Entrada Gratuita