Arraiá na praça chega em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 24/08/2022 15:34

Duque de Caxias - A partir desta quinta-feira (25), a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, vai receber o evento ‘Arraiá Nas Praças’, com diversas atrações gratuitas. O evento segue até domingo (28), com apresentações de shows ao vivo, grupos de quadrilhas juninas, barraquinhas com comidas típicas, feira artesanal, além de oficinas criativas promovidas pelo Sesc.

De quinta (25) a domingo (28), atrações musicais se apresentam no palco externo do Teatro Raul Cortez (Praça do Pacificador), entre elas Sergival, Forró do Kiko Horta, Marcelo Mimoso e Raiz do Sana. Vários grupos de quadrilhas juninas, ligadas à AquaRio (Associação de Quadrilhas Juninas do Rio de Janeiro) e à Liquabaferj (Liga de Quadrilhas e Arraiás da Baixada Fluminense e Estado do Rio de Janeiro), também animam os quatro dias do Arraiá.

O evento gratuito é uma realização da Pato Bola Produções, com apoio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Comunicação Social de Duque de Caxias, além do Sesc e Sindivarejo.

Confira a programação completa do Arraiá Nas Praças:

25 de Agosto, Quinta-Feira:

10h: Abertura; Sesc Oficinas Criativas – Festejos Tradicionais; Sesc Campanha; Feira – Festejos Tradicionais; Exposição Aromas e Temperos Juninos; Oficinas Intergeracionais com Trabalhos Manuais; Intervenções Artísticas e Oficina de Consciência Corporal.

11h: Oficina de Ritmos Nordestinos e Intervenções Artísticas Itinerantes com Dinâmicas em Língua Estrangeira.

13h: Sesc Lazer (Programação Recreativa) e Oficina de Kokedama.

15h: Sesc Apresentação Artística Itinerante Cordel Musicado

16h: Sesc Lazer (Camarim Caipira)

18h: Oficinas de Ritmos Nordestinos – Reconectando Sentidos

19h30: Show Principal com Sergival.

26 de Agosto, Sexta-Feira

10h: Abertura; Sesc Oficinas Criativas – Festejos Tradicionais; Sesc Campanha; Feira – Festejos Tradicionais; Exposição Aromas e Temperos Juninos; Oficinas Intergeracionais com Trabalhos Manuais; Intervenções Artísticas; Oficina de Consciência Corporal e Intervenções Artísticas Itinerantes com Dinâmicas em Língua Estrangeira.

13h: Sesc Lazer (Programação Recreativa) e Oficina de Kokedama.

15h: Sesc Apresentação Artística Itinerante Cordel Musicado.

16h: Sesc Lazer (Camarim Caipira).

18h: Oficinas de Ritmos Nordestinos – Reconectando Sentidos.

19h30: Show Principal com Forró do Kiko Horta.

27 de Agosto, Sábado

10h: Abertura; Sesc Oficinas Criativas – Festejos Tradicionais; Sesc Campanha; Feira – Festejos Tradicionais; Exposição Aromas e Temperos Juninos; Oficinas Intergeracionais com Trabalhos Manuais e Intervenções Artísticas Itinerantes com Dinâmicas em Língua Estrangeira.

13h: Sesc Lazer (Programação Recreativa) e Oficina de Kokedama.

15h: Sesc Apresentação Artística Itinerante Cordel Musicado.

16h: Sesc Lazer (Camarim Caipira).

18h: Abertura do Show Principal com Trio Calça Arriada.

19h30: Show Principal com Marcelo Mimoso.

28 de Agosto, Domingo

10h: Abertura; Sesc Oficinas Criativas – Festejos Tradicionais; Sesc Campanha; Feira – Festejos Tradicionais; Exposição Aromas e Temperos Juninos; Oficinas Intergeracionais com Trabalhos Manuais e Intervenções Artísticas Itinerantes com Dinâmicas em Língua Estrangeira.

13h: Sesc Lazer (Programação Recreativa) e Oficina de Kokedama.

16h: Sesc Lazer (Camarim Caipira).

18h: Abertura do Show Principal com Trio Calça Arriada.

19h30: Show Principal com Raiz do Sana.