Caxias Shopping promove Feira de Adoção - Divulgação

Caxias Shopping promove Feira de AdoçãoDivulgação

Publicado 25/08/2022 18:04

Duque de Caxias - O Caxias Shopping realiza, neste sábado, 27 de agosto, a quarta edição da Feira de Adoção PET. O evento, que será realizado das 10h às 14h, é uma parceria com a instituição Gatinhos da Praça e tem o propósito de encontrar um lar para cerca de 14 cães e gatos resgatados das ruas.



Para levar um pet para casa é necessário preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Ainda, os interessados em adotar um novo amigo de quatro patas vão passar por uma entrevista com os organizadores. A Gatinhos da Praça garante castração gratuita para os animais adotados no evento quando atingirem a idade mínima para o procedimento.



A Feira de Adoção Pet é um evento mensal que ocorre todo 4º sábado do mês. O evento tem como sede o Parcão, espaço no 1º piso do shopping projetado especialmente para os cães socializarem e brincarem, também equipado com filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca.



O grupo Gatinhos da Praça foi criado em 2019 com o intuito de resgatar, cuidar e arranjar um lar para os gatinhos que eram abandonados em uma praça. Hoje, já são mais de 200 animais adotados por diferentes famílias.

“Os eventos de adoção são muito importantes para que possamos conscientizar as pessoas sobre o abandono de animais. Praticando a adoção estamos ajudando a diminuir a população de animais nas ruas e dando uma nova chance a eles. Levar nosso evento para o Caxias Shopping foi muito bom para a Gatinhos da Praça, pois podemos divulgar nosso trabalho e aumentar a capilaridade do projeto com essa visibilidade”, afirma Valéria Rocha, responsável pela instituição.



Mais informações sobre o evento no link: https://caxiasshopping.com.br/agenda/feira-de-adocao-pet.htm



Feira de Adoção PET no Caxias Shopping



Data: 27 de agosto (sábado)



Horário: das 10h às 14h



Local: Parcão – 1º piso, próximo à Americanas Express