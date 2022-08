Thiago é morador de Caxias e foi contratado pela Águas do Rio - Divulgação

Thiago é morador de Caxias e foi contratado pela Águas do RioDivulgação

Publicado 25/08/2022 18:12

Duque de Caxias - A Águas do Rio atua em nove municípios da Baixada Fluminense e, desde o início das operações, em novembro de 2021, vem priorizando a contratação de mão de obra local. Na região, mais de 60 colaboradores são moradores de comunidades, que comemoram a oportunidade de trabalhar perto de casa e ainda participam da construção de uma nova realidade em suas localidades.



“Trabalhar na Águas do Rio significa ter qualidade de vida para mim. Antes eu levava quase três horas para chegar ao meu antigo serviço, fora os riscos que eu corria no trajeto. Eu mesmo já fui assaltado três vezes no ônibus, mas hoje tudo mudou. Se eu quiser, consigo ir trabalhar de bicicleta, porque é muito próximo da minha residência”, conta o agente de saneamento da Águas do Rio, Thiago Campos, que é morador da Vila Ideal, em Duque de Caxias.



Nessa localidade, a Águas do Rio implantou 6,6 mil metros de rede, beneficiando 14 mil moradores que não tinham acesso à água tratada e regular.

“Eu atuo na mudança do saneamento e vejo as coisas acontecerem com o olhar não só de funcionário, mas de morador também, pois enxergo a minha comunidade melhorar”, completa Thiago.



“Estamos trabalhando para transformar a realidade da Baixada Fluminense, que sofre com problemas históricos de abastecimento. Além das ações de melhorias, com extensões de rede, reativação de reservatórios, instalação de bombas e outros serviços, priorizamos a contratação de moradores de comunidades, para que eles sejam os agentes transformadores da sua região”, observa o diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini.



Para a analista de Recursos Humanos da Águas do Rio, Tatiane Pita, com atuação na Baixada Fluminense e moradora de Nova Iguaçu, a contratação de colaboradores que residem em comunidades agrega valores, promove qualidade de vida e dinamiza os serviços.

“É visível as mudanças no dia a dia do trabalho quando são ofertadas vagas para moradores locais. Há diminuição com os atrasos, eles não enfrentam mais transtornos no deslocamento, alguns vão almoçar em casa, os que são pais tem a flexibilidade em levar e buscar o filho na escola, além da possibilidade de retomar os estudos. Tudo isso promove um ambiente de trabalho com profissionais mais motivados", conclui.



Na Baixada Fluminense, a Águas do Rio atua nas cidades de Duque de Caxias, Belford Roxo, Magé, São João de Meriti, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis.