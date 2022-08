Prefeitura de Caxias faz regularização fundiária - Divulgação

Publicado 30/08/2022 16:32

Duque de Caxias - Os moradores da região da Mantiquira, em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, receberão o registro de seus imóveis sem gastar um centavo. Para que isso aconteça, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, está cadastrando os moradores da região para elaboração do relatório socioeconômico para regularização dos imóveis. No final do processo, os moradores poderão dar entrada no Registro Geral de Imóveis para garantir sua propriedade.

O cadastramento foi iniciado há dois meses, por agentes da administração municipal que estão coletando informações das famílias e da moradia, como área construída e cômodos. O serviço vem sendo executado por funcionários que se identificam com colete e crachá da prefeitura. Na região, já foram beneficiados, com a titularidade de seus imóveis, cerca de 600 moradores da Vila Nossa Senhora das Graças e Vila Santa Alice, em Xerém, que ocupavam imóveis do Serviço de Patrimônio da União (SPU), além de mais de 1.000 beneficiários espalhados por todo o território do município.

“É importante que os moradores da Mantiquira recebam nossos agentes e façam o cadastramento social, fornecendo todas as informações solicitadas. A regularização fundiária urbana é um processo que inclui diversas medidas importantes para o ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes”, disse o secretário de Urbanismo Leandro Guimarães.