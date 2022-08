Beneficiários do Auxílio Brasil ganharam mais tempo para atualizar dados no CadÚnico - Reprodução

Publicado 30/08/2022 16:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), convoca os beneficiários do Programa Auxílio Brasil no município para o acompanhamento nutricional obrigatório para todas as crianças menores de sete anos e todas as mulheres, inclusive gestantes. O não comparecimento pode causar o bloqueio do benefício.



Para fazer o acompanhamento da condicionalidade de saúde no Auxílio Brasil, as crianças menores de sete anos devem apresentar a caderneta de vacinação. Já para as mulheres, o documento exigido é o cartão do programa. As gestantes devem levar a caderneta de Pré-Natal.



Procure a unidade de saúde mais próxima e evite o bloqueio do seu benefício do Programa Auxílio Brasil em Duque de Caxias: