Presidente da Câmara de Caxias promove eventos para candidatos - Victor Hugo/Divulgação

Presidente da Câmara de Caxias promove eventos para candidatosVictor Hugo/Divulgação

Publicado 30/08/2022 16:51

Duque de Caxias - Com mais de quatro mil pessoas presentes, o presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), recebeu o seu time de candidatos em um evento especial na Praça do Galo, Parque Fluminense (2º distrito). Com o objetivo de fortalecer, perante à comunidade, e impulsionar o crescimento do município, a reunião apresentou os candidatos que, junto com o vereador, visam dar continuidade aos projetos, obras, investimentos e emendas que propiciem recursos para fornecer saúde, segurança, educação e mais qualidade de vida aos duquecaxienses.

Presidente da Câmara de Caxias promove eventos para candidatos Victor Hugo/Divulgação



Participaram Washington Reis, candidato a vice-governador, Rosenverg Reis e Gutemberg Reis, candidatos a deputado estadual e federal respectivamente e Romário, candidato ao senado federal. Participaram, Rosenverg Reis e Gutemberg Reis, candidatos a deputado estadual e federal respectivamente e Romário, candidato ao senado federal.

“Não sou morador de Caxias, mas sou um grande frequentador. Estar junto deste time, trabalhando pelo melhor da cidade, muito me engrandece”, afirmou Romário.



O ex-prefeito de Duque de Caxias abriu o evento, ressaltando a força de trabalho existente no município:

“A nossa cidade avançou muito e precisa continuar avançando. Vocês sabem o que fizemos, o quanto trabalhamos. Por isso, ter novamente o Rosenverg na Alerj, Gutemberg na Câmara (em Brasília) e o Romário no Senado é fundamental. Com muita honra fui escolhido para ser vice de um governador que muito nos ajudou aqui em Caxias. Por isso, aceitei o desafio e quero continuar trabalhando pela nossa gente.”



Washington Reis foi aclamado pelos presentes. Pais, mães, jovens, trabalhadores, aposentados e apoiadores aplaudiam e levantavam faixas com mensagens de apoio e carinho.



Celso do Alba chegou ao galpão em uma charrete e foi cercado pelos cidadãos. Durante a sua fala, ressaltou que o momento eleitoral requer cuidado, pois muitos apresentam-se como solução sem conhecer de fato as necessidades do município:

Presidente da Câmara de Caxias promove eventos para candidatos Victor Hugo/Divulgação

“Onde eles estavam quando nós estávamos inaugurando o Hospital do Olho? Onde eles estavam quando o Gutemberg e o Rosenverg destinavam verbas para ajudar a nossa cidade? Onde eles estavam quando o nosso senador Romário destinava milhões para a Baixada? A gente precisa estar atento. A gente precisa apoiar e dar crédito a quem de fato fez pela gente!”.