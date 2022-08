Duque de Caxias recebe evento Ler para Va-ler - Divulgação

Duque de Caxias recebe evento Ler para Va-lerDivulgação

Publicado 30/08/2022 16:43

Duque de Caxias - Diversas atividades voltadas para o público infantil, jovem e adulto, peças teatrais, leitura de poesias, oficinas e encontros com autores renomados são algumas das ações do evento literário Ler Para Va-Ler, que começa nesta segunda-feira (29) e segue até sexta-feira (2), das 9h às 18h. Durante a semana, o circuito oferece uma programação diversificada, na Rodovia Washington Luiz, nº 6.720 – Estacionamento do Feirão das Malhas.



De acordo com o curador do evento, Lucas Rizzeto, o objetivo do projeto é estimular a leitura. Rizzeto salientou também que é necessário oferecer aos alunos do município este incentivo, a fim de que possam desenvolver uma relação positiva com os livros.

“O estudante, quando participa de um evento como este, vivencia a literatura em suas mais diversas formas de expressão”, explicou o curador.



Um dos convidados do Circuito Ler Para Va-ler, João Barone, bateirista do Os Paralamas do Sucesso, junto ao jornalista e escritor Eduardo Bueno, participaram do espaço Rio de Contos. No local, os autores conversaram com o público sobre o contexto histórico.

“Eu acho muito interessante trazer aspectos da nossa história pra uma forma mais fácil das pessoas entenderem, a fim de tirar lições boas. Assim como a gente deve tirar as lições do que aconteceu no passado, com o objetivo de entender o Brasil e projetar um futuro melhor para o nosso País”, disse Barone.



Entusiasmado com a oportunidade de levar os alunos a vivenciar atividades literárias que promovem a reflexão, o profº de Português, Wagner Chagas, ressaltou a importância deste tipo de evento para a troca de saberes.

“É muito interessante que os estudantes possam refletir sobre a criação de obras, história, política e identidade, através das diferentes perspectivas dos autores”, contou o docente.