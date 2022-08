Reitor da Unigranrio em almoço com representantes da sociedade caxiense - Divulgação

Reitor da Unigranrio em almoço com representantes da sociedade caxienseDivulgação

Publicado 31/08/2022 17:31

Duque de Caxias - Diversos representantes da sociedade civil da cidade da Baixada Fluminense participaram, nesta terça-feira, 30, de um almoço para receber o reitor da Unigranrio, Denis Lopes. O encontro foi liderado por Júlio Souza, da Associação Comercial junto com demais gestores e empresários de Duque de Caxias. Denis Lopes foi recebido no Doma House dos sócios premiados Davi Filho e Silas Moreira.

Estiveram presentes: Davi Silva (Pró Reitor da Unigranrio); Danielle Barros (Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa); Marcelo Gonçalves (Presidente da Associação Comercial e Indústrial de Caxias); Wagner Botelho (Presidente da OAB Duque de Caxias); Wilson Azevedo (Gestor do Sesc Duque de Caxias); Margareth Kelly (Gestora do Sebrae Baixada); Carlos Currais (Empresário Hoteleiro, sócio do CAPRI, Vogue, Presidente e outros); Marcia Mello (Gestora da Fundação Getúlio Vargas Duque de Caxias); Jean Giehl (Delegado do CRC Duque de Caxias); Flavia Domingos (Conselheira Ouvidora do CRC do Estado do Rio de Janeiro); Karina Costa Santos (Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Duque de Caxias); Gilberto Sá (CEO da Imunegold); Dayane Pacheco (Gestora do MontBlanc Hoteis); Louiz Carlos (Presidente do Instituto Zeca Pagodinho); Dhalmy Souza (CEO da Oral Unic Odontologia); Leonardo Naiche, e Marcus Vinicius Siqueira (IGA Instituto Gastronômico das Américas).

O grupo Afya Educacional, dono da maior rede de faculdades de Medicina do país, comprou a Unigranrio por R$ 700 milhões. Essa é a maior aquisição da companhia e também a primeira operação na cidade do Rio. O investimento na Unigranrio será de R$ 50 milhões em infraestrutura.