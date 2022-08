Ação da Defesa Civil de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 31/08/2022 17:24

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias conclui, nesta quarta-feira (31), o projeto que visa desenvolver, multiplicar e estimular ações de Reduções de Risco de Desastres na Escola Municipal Ana Nery, na Vila São Sebastião (Dr. Laureano). Durante dois dias, os 490 alunos e 57 funcionários, entre profissionais de educação e pessoal de apoio, assistiram palestras e foram orientados na retirada dos alunos em situações de emergência.

O projeto já atendeu alunos do CIEP 097 Carlos Chagas Brasil-China, no bairro Sarapuí e da Escola Municipal Ana de Souza Herdy, no bairro Laguna e Dourados. No dia 19 de setembro, a Escola Municipal Aline Gonçalves, no Parque Beira Mar, receberá os agentes de proteção comunitária da Defesa Civil.