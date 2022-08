Entidade de Duque de Caxias é premiada por defesa das mulheres vítimas de violência - Divulgação

Publicado 31/08/2022 17:40

Duque de Caxias - O Centro de Defesa da Vida (CDVida), entidade ligada à Ação Social Paulo VI da Diocese de Duque de Caxias recebeu o Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, oferecido pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ) em Brasília (DF). O Prêmio é uma iniciativa do CNJ destinada a premiar e a dar visibilidade a ações de prevenção e enfrentamento ao fenômeno da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas.

Criada pela Resolução CNJ n. 377/2021, a premiação reverencia a memória da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Viviane Vieira do Amaral, vítima de feminicídio praticado, em dezembro de 2020, pelo ex-marido. O Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi (CDVida), é uma Obra Social da ASPAS, Ação

Social Paulo VI, da Diocese de Duque de Caxias. Foi criado em 1998 pelas Assistentes Sociais Ir. Eunice Berri e Ir. Maria Lunardi, religiosas da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, responsáveis por elaborar e implantar este projeto pioneiro na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher na Baixada Fluminense.

Atentas e sensibilizadas com a crescente violência no município, a pouca visibilidade da temática na sociedade, a ausência do poder público para atender esta demanda, tomaram a iniciativa, que conquistou o apoio de Dom Mauro Morelli, Bispo da Diocese na época. Ao longo desses anos, o CDVida tem contribuído para a denúncia e visibilidade das questões que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher. A atuação do organismo foi agora premiada pela principal entidade de controle do Poder Judiciário do país.

SERVIÇO:

Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi (CDVida)

- Ação Social Paulo VI – Diocese de Duque de Caxias

Assessoria de Comunicação: Adielson Agrelos

Contatos: (21) 98098 9178 / agrelosadielson@gmail.com