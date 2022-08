Projeto de música no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 31/08/2022 17:34

Duque de Caxias - O happy hour das sextas de setembro no Caxias Shopping estão com a diversão garantida com as atrações do projeto Palco Caxias Shopping. O shopping na Baixada Fluminense preparou uma programação gratuita especial e vai receber, a cada semana, músicos convidados com repertórios que incluem sucessos de diversos estilos musicais, como Pop, Rock, Samba, Sertanejo e MPB. Os shows ao vivo acontecem sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

Nesta sexta, dia 2 de setembro, a temporada tem início com show do cantor Eduardo Proença, com o melhor do Pop Rock Nacional e Internacional. Já no dia 9 de setembro, o convidado será o cantor Marcio Bragança, com repertório dedicado aos grandes sucessos do samba. No dia 16, o show eclético da cantora Técia Marques vai destacar hits do Pop Nacional e Internacional, além de canções da MPB. No dia 23, o clima de rodeio vai invadir o shopping com show sertanejo da cantora Priscilla Bellot. E, fechando a programação do mês, a cantora Jú Freire vai subir ao palco para interpretar sucessos da MPB e do Pop.

Palco Caxias Shopping

- 02/09 - Eduardo Proença - Pop Rock Nac e Int.

- 09/09 - Marcio Bragança - Samba

- 16/09 - Técia Marques - Pop Nac., Int. & MPB

- 23/09 - Priscila Bellot - Sertanejo

- 30/09 - Jú Freire - MPB & Pop