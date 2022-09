Câmara Municipal de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Gilberto Rocha/Divulgação

Publicado 02/09/2022 10:32

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu um evento especial para homenagear pastores evangélicos que atuam no Pilar e Cidade dos Meninos. Organizada pela vereadora Deise do Seu Dino (União Brasil), a condecoração objetivou destacar o trabalho de evangelização e as ações sociais realizadas pelos pastores. Líderes das mais variadas denominações protestantes receberam das mãos da parlamentar a moção de aplausos.

A mesa foi composta exclusivamente por mulheres que possuem uma robusta caminhada na igreja. Pastoras, missionárias e evangelizadoras estiveram ao lado da vereadora Deise durante toda a solenidade. Damaris Quaresma, mãe da vereadora, foi a responsável por realizar a oração de abertura.

O valor missionário e o trabalho social, respaldados pela ação de evangelizar e salvar vidas, foram os fatores principais da condecoração. Deise do Seu Dino justifica a homenagem, ressaltando a sua ligação com os homenageados e os trabalhos realizados por eles no Segundo Distrito.

“Os pastores possuem um papel muito importante em nossa sociedade. Eles realizam o resgate dos envolvidos com drogas, dão assistência às pessoas menos favorecidas financeiramente etc. Eles cuidam e ajudam os políticos a realizar este papel que é, também, de integração social”.

Para os pastores homenageados, além da honra, a iniciativa da Câmara ratifica a importância da igreja em seus campos de atuação e engrandece a palavra de Deus como ferramenta de socialização e salvação.

“Os pastores desenvolvem um excelente trabalho de cunho social, evangelista e eclesiástico. Portanto, nada melhor do que estar aqui para ser homenageado e entender que o nosso trabalho não é em vão. Estou honrado e feliz”, afirmou Carlos Alberto Santos, pastor e secretário executivo da Associação Batista Caxiense.

“Sinto-me muito honrado por estar aqui, pelo convite da vereadora Deise; é um momento de alegria e muita gratidão poder estar com os colegas, apóstolos e pastores, vendo o município de Duque de Caxias valorizar a Igreja do Senhor Jesus, entendendo que esta unidade é poderosa”, complementou o Apóstolo Ronaldo Gonçalves da Igreja Catedral Bíblia da Fé no Pilar.

“Estou muito feliz e alegre por esta homenagem prestada a nós pastores. Este momento é ímpar e, também, traz a todos nós uma oportunidade de estar unificado, em amor, em prol da população”, concluiu Leandro Rocha, pastor-presidente do Ministério Derramar.

Em meio a louvores, pregações, agradecimentos e orações, a solenidade evidenciou a acessibilidade que a Casa de Leis confere a importantes esferas da sociedade que contribuem com o desenvolvimento e a transformação social dos munícipes, tornando, assim, evidente que a fé e as leis podem caminhar em consonância e completa harmonia.