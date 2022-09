Defesa Civil de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/09/2022 10:19

Duque de Caxias - Cerca de 50 líderes de instituições voluntárias, lideranças comunitárias e membros dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil – Nudecs participaram, nesta quinta-feira (01/09), do curso de Liderança com Resiliência, realizado pela Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias. Durante todo o dia os participantes assistiram palestra do professor Cláudio Sérgio, e puderam tirar dúvidas sobre questões pertinentes ao tema.

O curso foi realizado no auditório da sede do Poder Executivo, no bairro Jardim Primavera, com apresentação audiovisual mostrando como enfrentar e superar adversidades, no intuito de desenvolver a capacidade de atravessar as crises de forma mais eficiente. Duque de Caxias vem criando iniciativas para reduzir desastres e riscos climáticos com ações de prevenção e resposta.