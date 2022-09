Praça Ulysses Guimarães, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/09/2022 10:31

Duque de Caxias - A Exposição Autônoma Temporária (EAT) chega a 4ª edição trazendo, para a Praça Ulysses Guimarães, nesta sexta-feira (02), o tema “Lugares também são poemas”. A ideia dos produtores culturais Raoní Redni e André Prestor é proporcionar uma troca de cultura, ocupando os espaços com arte, música e poesia.

Os artistas convidados para expor suas obras nesta 4ª edição vão ser Raoní Redni, OBREU, Leandro Pinheiro, Xilopretura, Knup Silk e Delesderrier. Já a parte musical vai ficar a cargo das bandas Ladrão e Punkeando Raul e o DJ Rodrigo Cavalcante vai ser responsável pela ambientação sonora do local.

O evento faz parte do calendário de atividades culturais gratuitas, que ocorre todas as sextas-feiras, na Praça Ulysses Guimarães, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) de Duque de Caxias.

A exposição acontece das 15h às 21h e a Praça Ulysses Guimarães fica na Rua José de Souza Herdy, na altura da Rua Major Frazão, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias.