Caxias inclui cirurgia de vasectomia em unidade de saúdeDivulgação

Publicado 05/09/2022 19:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início aos procedimentos de vasectomia na unidade UPH de Campos Elíseos, localizada no segundo distrito. O primeiro dia de cirurgias contou com as presenças da Dra Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS) e Dra Célia Serrano, subsecretária de Vigilância e Saúde, da SMS.



A vasectomia, esterilização voluntária cirúrgica em homens, é um método contraceptivo definitivo e que vem alcançando níveis de aceitabilidade crescente nos últimos anos. Isso se deve pela conscientização dos casais sobre a praticidade e simplicidade do método.



O Dr. Marcos Ferreira, médico cirurgião responsável pelos procedimentos na UPH Campos Elíseos, falou da sua satisfação em poder oferecer mais esse serviço à população. Com o apoio da direção da unidade e do chefe de Enfermagem, Antônio Barreto, foi montada uma sala de cirurgia para a realização deste procedimento.

“As cirurgias de vasectomia estão sendo disponibilizadas para os pacientes atendidos pelo programa de Planejamento Reprodutivo da UPH Campos Elíseos. Por ser um método de contracepção definitivo, é preciso que o paciente e sua parceira tenham plena certeza da decisão. O procedimento, que dura de 30 a 40 minutos, tem um índice de complicação baixíssimo”, explicou Dr. Marcos Ferreira.



A assistente social Gisele Batista que, junto com a enfermeira Karine Brito, é responsável pelo programa de Planejamento Reprodutivo da UPH Campos Elíseos, explicou o processo para que o paciente esteja apto a ser submetido à vasectomia.

“Inicialmente é feita uma reunião educativa para orientar sobre os métodos que podem ser revertidos. Quando o paciente tem convicção de que não quer ter mais filhos, apresentamos a ele os métodos definitivos, que é a laqueadura para mulheres e vasectomia para os homens. É preciso ter no mínimo 25 anos e dois filhos vivos. É importante destacar que essa decisão é da família, por isso é exigido o consentimento da parceira ou parceiro, para que seja realizado”, ressalta a assistente social Gisele Batista.



Além da UPH Campos Elíseos, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias também disponibiliza o serviço de esterilização voluntária cirúrgica em homens (vasectomia) nas seguintes unidades de saúde: Hospital Municipal Duque (Policlínica), UPH Saracuruna e UPH Imbariê.



A UPH Campos Elíseos está localizada na Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos – DC.