Projeto Viver Mais, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 05/09/2022 19:22

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade de Duque de Caxias prossegue com as atividades de seu Projeto Viver Mais. O objetivo do projeto é atender e oferecer melhor qualidade de vida e dignidade às pessoas idosas da cidade. Esta semana, os bairros que receberão a ação, sempre a partir das 8h, são: Nova Campinas (06/09), Jardim Anhangá (08/09) e Imbariê (09/09).



Contando com uma equipe multidisciplinar, com atendentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física e psicólogos, entre outros, o programa realiza um atendimento itinerante da população.

“Agora, com a nossa Secretaria, a pessoa idosa tem voz e vez em nosso Município. A nossa equipe está indo nos quatro distritos de Duque de Caxias, procurando abordar, de forma humanizada, as pessoas idosas que estiverem circulando nos pontos em que ela estiver. Apresentamos a possibilidade de verificar como está a condição de saúde deles. Nós os orientamos a procurar um acompanhamento médico adequado, quando identificamos que são portadores de doenças silenciosas. Muitas vezes essas pessoas não sabem que sofrem de diabetes ou problemas de pressão, por exemplo”, esclareceu o secretário de Defesa dos Direitos da Terceira Idade, Fábio Martins, que ressaltou que todos podem ser atendidos pelo Viver Mais: “Nosso foco são as pessoas idosas, mas atendemos a todos que nos procuram nos locais em que tiver ações do projeto”.



Nesta segunda-feira (05/09), o Projeto Viver Mais esteve em Santa Cruz da Serra, na Praça da Matriz. Na terça-feira (06/09), será em Nova Campinas, na praça próxima ao Terminal Rodoviário. Quinta-feira (08/09) é a vez de Jardim Anhangá, na praça principal do bairro. Fechando a semana, na sexta-feira (09/09) o projeto vai atender a população na Praça de Imbariê.