Vereadores discutem sobre problemas nos transportes públicos de CaxiasDivulgação

Publicado 05/09/2022 19:41

Duque de Caxias - Os vereadores da Câmara de Duque de Caxias debateram sobre os problemas enfrentados pela população ao utilizarem o transporte público municipal, bem como levantaram as possíveis soluções para o tema. Na tribuna, o vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) destacou a falta de respeito das empresas de ônibus com os munícipes e pediu ajuda da Secretaria de Serviços Públicos para intervir na situação.

“Estamos vivenciando um caos no serviço público de ônibus municipal. Precisamos ter a sensibilidade de pensar no próximo e dar um basta nisso”, comentou ele.

Para Marcos Tavares (PDT), a questão não depende apenas da gestão municipal. Os horários irregulares, a possibilidade de reajuste na tarifa e demais transtornos enfrentados pelos moradores foram abordados por ele.

“O serviço que já era ruim, após a pandemia ficou ainda pior. Precisamos encontrar um caminho”, avalia Marcos Tavares. O vereador propôs a extinção unilateral dos contratos de concessão do serviço prestado por essas empresas.

O vereador Marquinho Oi (União Brasil) complementou os discursos dos anteriores, convidando a população para discutir sobre esse e demais assuntos de interesse coletivo: “Nós temos cobrado isso o tempo todo. É um direito da população! O povo precisa reivindicar esse direito e fiscalizar junto com essa Casa”.