Publicado 08/09/2022 20:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias), realizou a aula inaugural dos cursos de Barbeiro e Bombeiro Hidráulico, na unidade da Fazenda Paraíso, centro de recuperação de dependentes químicos, localizado na área rural de Xerém.



A cerimônia contou com a presença do presidente da Fundec, Jonas Santana; do vereador Júnior Reis; do diretor geral da Fazenda Paraíso, Alexandre Dias; da secretária municipal de Educação, Roseli Duarte; da diretora de Educação da Fundec, Alcineia Oliveira; além de coordenadores, equipe pedagógica e professores da Fundação.

Os internos tiveram a manhã repleta de orientações sobre os novos cursos, dentre elas, informações sobre os procedimentos didáticos, o objetivo das aulas, e finalizaram o evento participando de uma ação, com serviços gratuitos de corte de cabelo para os internos.



Os cursos gratuitos de Barbeiro e de Bombeiro Hidráulico foram muito bem recebidos pelos internos da Fazenda Paraíso, e já contam com cerca de 50 alunos matriculados. Ao final do curso, os alunos formados na unidade recebem certificado de conclusão e todo o auxílio necessário para a nova jornada de trabalho.



A Fazenda Paraíso propõe diariamente atividades que fortaleçam e ofereçam uma qualidade de vida melhor para os acolhidos na unidade. Através da Fundec, eles terão também uma perspectiva de trabalho diferente, pois terão a possibilidade de profissionalização e capacitação para o mercado de trabalho.



