Caxias Shopping recebe espetáculo infantil "O Livro Mágico da Emília" - Divulgação

Publicado 08/09/2022 20:53

Duque de Caxias - O Caxias Shopping promove, neste domingo, dia 11 de setembro, a apresentação gratuita do espetáculo "O Livro Mágico da Emília". A atração faz parte da programação infantil do Domingo Divertido, projeto que acontece sempre no 2º e no 4º domingos do mês no shopping da Baixada Fluminense.

Na peça teatral, inspirada no universo de Monteiro Lobato, a boneca Emília mexe no baú do Visconde e descobre um misterioso Livro Mágico, que transforma sua leitura em uma aventura encantada! Como num passe de mágica, os personagens saem do livro e vão surgindo e vivendo as aventuras bem na sua frente.

Mais informações sobre a programação do Domingo Divertido no www.caxiasshopping.com.br

Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de alimentação

Programação:

11/09 – Teatro: O Livro Mágico da Emília

25/09 - Reino do Sim

PROGRAMAÇÃO GRATUITA