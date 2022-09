Águas do Rio promove treinamento para funcionários - Divulgação

Publicado 10/09/2022 15:16

Duque de Caxias - A Águas do Rio iniciou um treinamento de postura para mais de 550 colaboradores da Baixada Fluminense, com atuação nos municípios de Belford Roxo, Magé, Duque de Caxias e São João de Meriti. O objetivo foi reforçar as regras de ouro e conduta dos funcionários para que possam realizar um atendimento de excelência junto aos usuários dos serviços de distribuição de água.



De acordo com Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, o treinamento serviu como uma lente de aumento para que o atendimento ao cliente seja cada vez mais eficaz.

“Dar meios para que o colaborador realize um atendimento de qualidade e reforçar comportamentos esperados são nossas premissas para garantir a satisfação do cliente. Assim, mobilizamos nossas equipes para que todos tivessem a oportunidade de participar desse aprendizado”, destacou.



Já Vivian Santos, atendente da loja de Duque de Caxias, contou sobre o que absorveu durante o treinamento.

“Foi tudo muito proveitoso, o que foi mostrado e falado é o que faz parte do nosso dia a dia mesmo. Valeu muito a pena essa capacitação, mostrou que precisamos ter mais empatia com os nossos clientes e que somos importantes para a companhia”, disse.



O que o cliente vê, ouve e sente? Qual é a percepção que ele tem da empresa? Essas perguntas foram esclarecidas em forma de palestras e dinâmicas, ministradas pela equipe de Atendimento da concessionária. O encontro ainda contou com uma peça teatral de humor, que retrata possíveis situações do dia a dia de um funcionário. O encerramento se deu com a apresentação da psicóloga Elisângela Martins, que abordou como tema central a importância da saúde mental para uma eficiente realização das tarefas diárias.



Para Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio, o encontro serviu ainda para alinhar comportamentos esperados por quem faz parte do grupo.

"Nós temos um diferencial que é investir em pessoas e garantir a satisfação dos usuários. Nesse ponto, a empatia é fundamental, pois é o sentimento de se colocar no lugar do outro, ter escuta ativa e compreender qual é a dificuldade pela qual o cliente está passando. Assim, conseguimos ter uma equipe assertiva e com foco na solução. É um investimento no profissional, que reflete na qualidade do atendimento", analisou.