Projeto Escola Resiliente chega em mais escolas de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 12/09/2022 16:10

Duque de Caxias - Mais duas unidades públicas de ensino de Duque de Caxias receberão, em setembro, o projeto Escolas Resilientes, da Superintendência de Defesa Civil. O treinamento será no dia 21, a partir das 8h, para alunos da Escola Municipal Ana de Souza Herdy, que está funcionando temporariamente no último andar do Ciep 031 – Lírio do Laguna, na Rua Nílson da Silva, no bairro Laguna e Dourados. Alunos e funcionários das duas escolas assistirão palestra e irão participar da simulação de desocupação, em caso de emergência, do prédio. O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Um dia antes da retirada, agentes de proteção comunitária da Defesa Civil e técnicos estagiários de Segurança do Trabalho visitam as escolas atendidas pelo projeto, mapeando toda construção e as saídas de emergência. Em seguida, são realizadas palestras para todos os alunos e funcionários. No dia marcado, fazem o simulado de desocupação do prédio com todas as turmas e funcionários, aplicando as técnicas aprendidas. Por fim, é feito um relatório para acompanhamento, com o registro das atividades e informações com o tempo de retirada das pessoas, bem como o número de participantes.

A intenção da Defesa Civil é ampliar o programa Construindo Cidades Resilientes, liderado pelo Escritório das Nações Unidas, que promove resiliência local, por meio da defesa política, da troca de conhecimento e experiências e do estabelecimento de redes de aprendizagem entre as cidades.