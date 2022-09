Hospital Veterinário de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/09/2022 16:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início, nesta segunda-feira (12/09), ao serviço de pré-agendamento on-line para castração de cães e gatos no Hospital Municipal Veterinário, localizado no bairro Jardim Primavera, segundo distrito.

Os tutores e protetores de cães e gatos devem fazer o pré-agendamento on-line das cirurgias, através do link: http://hmv.duquedecaxias.rj.gov.br/.

No primeiro acesso ao site, o interessado terá que clicar em “Cadastrar-se aqui” e preencher os dados do tutor e do animal. Para que o pré-agendamento da castração seja realizado, o responsável pelo cadastro deverá ser maior de 18 anos. Após a confirmação do registro on-line, o responsável deverá aguardar o contato da equipe do hospital com as informações referentes ao agendamento do procedimento cirúrgico.

Hospital Municipal Veterinário

O Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias, inaugurado em 1º de julho de 2022, é o primeiro a oferecer atendimento gratuito 24 horas na região, para animais de pequeno porte. A unidade conta com três salas de cirurgias, consultórios, área de internação, laboratório, necrotério, salas de raio-x, tomografia computadorizada e ultrassom. O horário de funcionamento do ambulatório é de segunda a domingo, das 7h às 17h. O atendimento de emergência funciona 24h, todos os dias da semana.

O Hospital Municipal Veterinário está localizado na Alameda Xavier Filho, próximo à Prefeitura, em Jardim Primavera – DC.