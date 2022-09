Projeto de esporte e saúde ocorre na Praça do Pacificador, em Caxias - Divulgação

Projeto de esporte e saúde ocorre na Praça do Pacificador, em CaxiasDivulgação

Publicado 13/09/2022 19:35

Duque de Caxias - Neste sábado, 17/09, a Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, receberá o evento gratuito “La Roche-Posay Esporte & Saúde Total”. O encontro, que conta com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo promover a prática esportiva e reforçar os cuidados básicos para a prevenção ao câncer de pele.

A programação do evento, que acontece das 9h às 15h, começa com uma caminhada ao redor da praça. A mensagem que será transmitida ao público é: investir o tempo em atividade física regular e sempre buscar orientação profissional para cuidar da saúde.

No local, os cerca de 5 mil participantes esperados ganharão camisa e brinde, e poderão realizar atividades voltadas para todas as faixas de idade, como aula de alongamento, funcional e luta. Além de aulas de danças, que serão conduzidas por instrutores da plataforma digital FitDance, cultuada por milhões de fãs na internet. A programação cultural terá ainda show do artista local Binho Simões, comédia stand-up com Gabriel Louchard e uma batalha de breaking.

A La Roche-Posay disponibilizará o caminhão do Tour de Combate ao Câncer para realizar consultas dermatológicas, presenciais e via telemedicina, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Rio de Janeiro. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre os efeitos da exposição solar na pele e dar acesso ao diagnóstico de câncer de pele e a identificação de lesões suspeitas.

Outros médicos e profissionais, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, realizarão consultas nas especialidades pediatria, clínica geral, cardiologia, ginecologia, oftalmologia, nutrição e ortopedia. O objetivo é orientar a população quanto a doenças epidêmicas – tais como, obesidade, diabetes e cardiovasculares – e aos cuidados gerais com a saúde, como também fomentar o exercício físico essencial na prevenção a essas enfermidades.

O evento é realizado pela X3M Entretenimento e patrocinado pela La Roche-Posay, com incentivo da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.

Programação do evento

9h às 9h40 – Inscrição para a caminhada;

9h às 15h – Atendimentos médicos e enfermagem;

9h às 15h – Ações La Roche-Posay de combate e prevenção ao Câncer de pele;

10h – Caminhada.

Palco

9h10 – Aula de alongamento;

10h10 – Aula de Funcional;

10h50 – Aula de Capoeira/ Muay-Thai

11h30 – Aula com FitDance;

12h30 - Stand up de Gabriel Louchard;

13h20 – Show do Binho Simões;

14h30 – Batalha de Breaking