TJRJ inicia campanha do Setembro AmareloDivulgação

Publicado 13/09/2022 19:25

Duque de Caxias - Setembro Amarelo é uma campanha dedicada à prevenção do suicídio. A ação teve início no Brasil em 2015, e tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o tema. Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, programou diversas atividades que terão como tema: “Vamos conversar. Juntos somos mais fortes”.

A campanha visa alcançar o maior número de pessoas, oferecendo atividades gratuitas como palestras, dinâmicas de grupo, oficinas, rodas de conversas, entre outras. As ações acontecem no decorrer do mês de setembro, na Rede de Atenção Psicossocial da SMS, nos quatro distritos do município.



XII Fórum do Departamento de Atenção à Saúde Mental – Para fechar a programação oficial do Setembro Amarelo no município, a Secretaria Municipal de Saúde promove o XII Fórum do Departamento de Atenção à Saúde Mental, que terá como tema "Vamos Conversar. Juntos Somos Mais Fortes". O evento acontece das 13h às 16h, no auditório Wilson Chagas, da Universidade Unigranrio (Rua professor José de Souza Herdy, 1160 – 25 de agosto – DC). As inscrições para o Fórum devem ser feitas, acessando o link: https://www.e-inscricao.com/dasm/xiforumdesaudemental



Confira a programação completa:



* 14/09 – Das 9h às 11h e das 13h às 16h

Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC);



* 14/09 – 9h às 12h

Residencial Veneza / Cangulo II: Palestra com o Dr. Pedro César;



* 14/09 – 10h30 às 12h

CAPS Imbariê: Roda de conversa com pacientes e seus familiares;



* 15/09 – 9h às 12h

Residencial Catania - Cangulo II: Palestra com a Dra. Carla Baars (Psiquiatra);



* 15/09 – 9h

UPH de Imbariê: Ações e palestra sobre prevenção ao suicídio;



* 19/09 – Das 9h às 12h

Residencial Florência - São Bento: Palestra com a Dra. Themis da Cruz;



* 19/09 - 8h30

UPH Saracuruna: Ações de conscientização e prevenção ao suicídio;



* 20/09 - 9h às 12h

Residencial Vila Ideal - Vila Ideal : Palestra com a Dra. Karine Delfino (Psicóloga);



* 20/09 - 9h às 12h

CAPS AD (R. Nilo Vieira - Vila Paula – DC): Roda de conversa com pacientes e seus familiares;



* 20/09 - 9h às 12h

Residencial Vila Ideal - Vila Ideal: Ações de conscientização e prevenção ao suicídio;



* 21/09 – 9h às 12h

CAPS Leslie Sanford Chavin (R. Mal. Deodoro, 147 - Jardim 25 de Agosto) : Roda de conversa com pacientes e seus familiares;



* 21/09 - 14h às 17h

CAPS IJ – Infantojuvenil (R Mal. Floriano, 966 – Jardim 25 de Agosto): Roda de conversa com pacientes e seus familiares;



* 22/09 – 9h às 12h

Narcisa Amélia - Residencial Narcisa Amélia - Palestra com a Dra. Claudia Aparecida (Psicóloga);



* 22/09 – 9h30

UPH de Equitativa : Ações de conscientização e prevenção ao suicídio;



* 22/09 – 14h

UPH de Campos Elíseos: Ações de conscientização e prevenção ao suicídio;



* 26/09 – 14h

Hospital Infantil Padre Guilherme (Parada Angélica);



* 27/09 - 9h às 12h

Residencial Rotonda / Calundu: Palestra com a Dra. Amanda dos Santos (Enfermeira);



* 27/09 – 10h

UPH de Xerém: Ações de conscientização e prevenção ao suicídio;



* 28/09 - 13h às 17h

XII Fórum do Departamento de Atenção a Saúde Mental

Auditório Wilson Chagas da Universidade Unigranrio

(Rua professor José de Souza Herdy, 1160 – 25 de agosto – DC);



* 30/09 - às 13h

Fazenda Paraíso – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (Xerém): Ações de conscientização e prevenção ao suicídio;



Rede de Atenção à Saúde Mental em Duque de Caxias



A rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, CAPS Leslie Sanford Chavin e CAPS Imbariê.

Para atender pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município. Os programas são oferecidos nas Unidades Pré-Hospitalares (UPH), de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e do Centro Municipal de Saúde (CMSDC).