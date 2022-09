Conselho Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense deu posse aos novos representantes das sociedades civil e governamental para compor o colegiado no período 2022/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). O pleito para escolha de representantes da sociedade civil foi realizado no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no dia 16 de agosto.



O Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão deliberativo, paritário, com representações da sociedade civil e do governo, vinculado administrativamente à SMASDH, e tem o compromisso de propor e consolidar normas, promover debates, ações e exercer o controle sobre as demandas e serviços prestados na área social.



Para a vice-presidente do CMAS, Marcia Figueira, esse momento tem grande significado democrático, pois as novas representações da sociedade civil e da base governamental assumem, o período de 2022 a 2024, com o objetivo de continuar o trabalho na direção da consolidação de políticas públicas efetivas que alcancem a população do Município.

Nos links, você pode conferir os resultados dos Fóruns e a Ata de votação, além da Ata de posse dos Conselheiros:



Ata de votação

http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/arquivos/2022/agosto/Boletim_7181_19_de_Agosto_2022.pdf



Ata de posse

http://duquedecaxias.rj.gov.br/portal/arquivos/2022/setembro/Boletim_7189_09_de_Setembro_2022.pdf