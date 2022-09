Alunos do Colégio da PM em Caxias fazem passeio ao Pão de Açúcar - Divulgação

Publicado 15/09/2022 18:27

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Percy Geraldo Bolsonaro, proporcionou aos alunos do 6º ao 9º Ano de Escolaridade uma aula-passeio, e o destino foi o Pão de Açúcar. O objetivo da visita pedagógica foi realizar uma imersão na geografia e apresentar aos estudantes uma das principais atrações turísticas da cidade.

Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, essa atividade transformou-se em uma aula de descobertas. A militar reforçou ainda que a finalidade do passeio com os estudantes foi promover a vivência de situações reais.

“O Colégio da PM irá realizar uma série de visitas pedagógicas em parceria com a Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas", afirmou.



“Nesta primeira visita pedagógica ao Pão de Açúcar, tivemos a possibilidade de abordar diversos pontos, como o período colonial, o assentamento dos índios Tupinambá, a transformação geográfica do Morro da Urca a partir do século XlX, como também apresentamos a demografia e a infraestrutura”, exemplificou a comandante do lll CPM/ERJ.



Bastante feliz com o resultado deste primeiro passeio desta série de atividades extracurriculares, a comandante ainda explicou que na visita ao tradicional bairro da zona sul do Rio de janeiro foram observados diversos pontos geoturísticos.

“A aula- passeio torna-se uma ferramenta relevante para o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos alunos. Iremos realizar mais atividades como esta”, garantiu a comandante.