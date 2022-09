Escritório de arquitetura de Caxias faz sucesso em mostra carioca - Divulgação

Publicado 13/09/2022 19:51

Duque de Caxias - A vista privilegiada de São Conrado, na Zona Sul do Rio, em uma casa com vista pro mar, dá lugar a 57 ambientes assinados por 73 profissionais, e dentre eles, duas arquitetas e duas engenheiras de Duque de Caxias. Elas fazem parte da 19ª edição do Morar Mais por Menos RJ, que ocorre até o próximo dia 9 de outubro.

“Nosso intuito é reforçar a potência da Baixada nessa área. Nós crescemos na Baixada, fomos o primeiro curso de arquitetura de Duque de Caxias, abri meu escritório aqui, e tenho orgulho em levar nosso feeling Brasil a fora. Aos poucos, estamos evoluindo também nesse setor, que é carente aqui na Baixada, principalmente em Duque de Caxias”, afirmou a arquiteta Camila Soterio.

O conceito do evento se inspira nas últimas tendências presentes na Feira de Milão, unidas à neuroarquitetura.