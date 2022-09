Os cães da raça Shiba Inu quase foram extintos, vitimas da cinomose - Pixabay

Os cães da raça Shiba Inu quase foram extintos, vitimas da cinomosePixabay

Publicado 15/09/2022 18:41 | Atualizado 15/09/2022 18:44

Duque de Caxias - Os vereadores da Câmara de Duque de Caxias solicitaram, por meio de indicação, diversas melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, entre outras. As matérias foram lidas no Expediente do Dia pelo vereador Nivan Almeida (PT), a pedido do presidente Celso do Alba (MDB).



Como questão de saúde pública, a vereadora Delza de Oliveira (Patriota) sugeriu ao Poder Executivo a realização da campanha de conscientização “Cinomose mata”, com objetivo de evitar o aumento dessa doença infectocontagiosa que atinge cães, além de conscientizar a população sobre a importância de cumprir o calendário vacinal dos animais de estimação.

Já as iniciativas dos vereadores Marcos Tavares (PDT) e Nivan Almeida estiveram voltadas à educação, como a sugestão de reforma da escola Caminhos do Futuro, no bairro Sarapuí, e a construção de escola municipal no 3º distrito para ampliar a quantidade de vagas do ensino fundamental na região, respectivamente.

Entre as demais indicações, o vereador Valdecy Nunes (Patriota) solicitou o recapeamento asfáltico em ruas do bairro Campos Elíseos; a vereadora Deisi do Seu Dino (União Brasil) pediu a realização de limpeza no canal Zumbi dos Palmares, localizado no bairro Pilar; e a vereadora Rosinha Lima (MDB) sugeriu a instalação de rampas de acessibilidade na Rua 13, bairro Vila Operária, visando facilitar a locomoção de idosos e pessoas com deficiência.

Ainda no Expediente do Dia, foram lidos os requerimentos dos vereadores Alex da Juliana do Táxi (MDB), Celso do Alba, Deisi do Seu Dino, Michel Vila Nova (PSDB) e Nivan Almeida, que concedem moção de aplausos a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento do município.