Publicado 19/09/2022 15:24

Duque de Caxias - Em 16 de setembro de 2019, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava o primeiro Centro de Fisioterapia de Xerém, no quarto distrito do município. O nome dado à unidade de saúde é uma homenagem ao Pastor Norival Franco, que liderou a Igreja Batista local por muitos anos, falecido em setembro de 2013, e muito querido na comunidade de Xerém. Ao completar três anos, a unidade especializada em tratamentos de fisioterapia traumato-ortopédica e reumatológica, contabiliza 39.132 atendimentos realizados, recebendo pacientes de toda a região.



Para marcar a data, a direção do Centro de Fisioterapia Pastor Norival Franco promoveu um evento comemorativo, que contou com a presença do Prefeito Wilson Reis, do Vereador Júnior Reis, da subsecretária de Reabiltação, Dra. Daniele Oliveira, além de funcionários, fisioterapeutas, amigos e colaboradores da unidade.

“Hoje é um dia muito especial para a Prefeitura de Duque de Caxias, mas também para todos os pacientes que nesses três anos passaram aqui pelo Centro de Fisioterapia. Sou morador de Xerém e sei das dificuldades que, principalmente idosos e crianças, tinham em buscar tratamento gratuito de fisioterapia fora do quarto distrito. Trazer essa unidade pra cá foi uma grande vitória e, como a demanda aumenta a cada dia, já temos o projeto de ampliação da unidade e também dos serviços oferecidos aos usuários”, disse o prefeito Wilson Miguel durante a comemoração.



O Centro de Fisioterapia em Xerém vem reforçar a rede de reabilitação pública municipal, que conta ainda com os serviços do Hospital Municipal Duque; Programas de Saúde nas UPHs (Hanseníase, Tuberculose, Pré-Diabético e Programa do Idoso); CER IV e CER II / CEAPD (Centros Especializados em Reabilitação, voltados aos pacientes Portadores de Deficiência), Hospital Infantil Ismélia da Silveira (Ambulatório de Fonoaudiologia), além do novo Centro de Fisioterapia já em funcionamento no bairro Pilar.



“Nosso município conta hoje com a maior rede pública de fisioterapia e reabilitação da Baixada Fluminense, e isso é fruto de uma gestão que valoriza a saúde do cidadão. Os números de atendimentos em apenas três anos mostram a importância do Centro de Fisioterapia aqui em Xerém. Eu só tenho motivos para agradecer à Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Saúde por não medirem esforços e investimentos para que esse serviço tão essencial chegue ao maior número de pessoas”, comemorou a subsecretária Daniele Oliveira.



O Centro de Fisioterapia em Xerém atende crianças e adultos, com indicação médica pela rede pública de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A unidade especializada está localizada na Av. Pastor Manoel Avelino de Souza, n. 27 (junto ao Estádio Marrentão), Xerém – DC.