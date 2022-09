Águas do Rio realiza atendimento em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 16/09/2022 19:07

Duque de Caxias - Os moradores da Vila Ideal, em Duque de Caxias, podem solicitar os serviços da Águas do Rio no próprio bairro e ainda poderão aproveitar uma oportunidade inédita. É que a concessionária realizará um atendimento móvel neste sábado, 17, das 8h às 15h, na Rua Osvaldo Aranha, número 29, e dará condições especiais para o pagamento de dívidas. A ação faz parte da Semana do Cliente, e estará disponível também nos canais de atendimento virtuais da concessionária.

Será a chance de o morador solicitar serviços como troca de titularidades, pagamentos e negociações de débitos, inclusão na tarifa social, atualização cadastral e tirar dúvidas.

“Um dos nossos propósitos é prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes. E essas ações buscam oferecer mais conforto e bem-estar aos moradores, de forma que eles solicitem nossos serviços bem pertinho de casa”, avalia Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.

Além de todos esses serviços, no local, quem está inadimplente poderá negociar o valor da entrada de acordo com o que pode pagar e ainda terá como dividir o restante do débito em parcelas, conforme o tamanho da dívida. Para ter acesso aos benefícios e negociar os valores em atraso, o cliente deverá ficar em dia com sua última cobrança.